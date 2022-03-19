كرميان تستعد لإيقاد "شعلة نوروز" إيذاناً بقدوم العيد (صور)

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للثقافة والفنون في إدارة كرميان، التابعة لإقليم كوردستان، يوم السبت، إتمام استعداداتها للاحتفال بأعياد نوروز الخالدة.

وقال مدير عام الثقافة والفنون في گرميان، آزاد حسين فرحان، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة للثقافة والفنون في كرميان والمديرية العامة للسياحة والاثارة ورئاسة بلدية كلار، ستقيم الكرنفال الجماهيري يوم غد في (قلعة شيروانة)".

وأضاف آزاد: "سيتم إيقاد شعلة نوروز وسيتم تقديم عروض فلكلورية شعبية، خلال الكرنفال بمشاركة عدد من فناني گرميان".

على صعيد متصل، أعلنت إدارة قائمقامية قضاء كفري، اتمامها الاستعدادات كافة لأحياء احتفالية إيقاد شعلة نوروز، يوم غد، على سفوح جبال "سبعة مغامرات" بمشاركة عدد كبير من أهالي القضاء.

ويحتفي الكورد وعدداً من الأطياف العراقية الأخرى بالإضافة إلى شعوب أخرى بعيد نوروز والذي يمثل بداية سنة جديدة لدى البعض، واحتفاءً بحلول فصل الربيع لدى البعض الآخر.