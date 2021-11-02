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كرميان ترهن إقرار خطة الزراعة الشتوية بالموقف المائي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-02T10:17:57+0000
كرميان ترهن إقرار خطة الزراعة الشتوية بالموقف المائي

شفق نيوز/ رهنت وحدة كرميان التابعة لاقليم كوردستان يوم الثلاثاء، إقرار الخطة الزراعية الشتوية بالموقف المائي والتوقعات المناخية.

وقال معاون مدير الموارد المائية في كرميان مؤيد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز، إن الخطة الشتوية ستقر بالتنسيق مع مديرية الزراعة خلال الفترة القادمة، مبينا أن مساحة الخطة المقررة ستحدد حسب الموقف المائي وتوقعات الانواء الجوية حيال موسم الأمطار القادم رغم تأخره مع حلول الموسم الشتوي.

ولفت شمس الله؛ إلى أن سقوط الأمطار في اربيل والسليمانية بعيد عن وحدة كرميان ولم تشهد كرميان أي تساقط للامطار خلال الفترات الماضية.

ويعاني العراق من ازمة مائية خانقة باستثناء المناطق الواقعة على حوض نهر دجلة بسبب شح وانعدام الامطار للموسم الماضي  مادفع وزارة الزراعة الى تقليل الخطط الشتوية بنسبة 50% والغائها في محافظة ديالى الاكثر تضررا من ازمة المياه في البلاد.

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