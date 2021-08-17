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كرميان ترهن الخطة الشتوية بالامطار والاطلاقات الايرانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-17T10:33:22+0000
كرميان ترهن الخطة الشتوية بالامطار والاطلاقات الايرانية

شفق نيوز/ رهنت وحدة كرميان، يوم الثلاثاء، تحديد وإقرار الخطة الزراعية الشتوية بإيرادات الامطار والاطلاقات المائية من الجانب الايراني.

 وقال معاون مدير الموارد المائية في كرميان مؤيد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز، إن الخطة الشتوية ستحدد وتقرر بعد شهر ايلول، وفقاً للايرادات المائية المتاحة من الامطار واطلاقات المياه من الجانب الايراني عبر نهر سيروان .

وأشار شمس الله إلى أن السدود الايرانية وابرزها سد (دارميان) الايراني الذي شيد على احد الفروع المغذية لنهر سيروان تسبب بانخفاض الاطلاقات المائية وشحة المياه في كرميان.

وأكد شمس الله أن الموقف المائي في كرميان تحت السيطرة ومؤمن لاغراض الشرب وارواء البساتين وتأمين ماء الشرب للثروة الحيوانية، لافتاً إلى منع زراعة محصول (الشلب) الذي يتطلب كميات وفيرة ويومية من المياه للحفاظ على الخزين المائي.

وتعتمد وحدة كرميان ومناطق واسعة من كوردستان على مياه سد دربندخان والتي تعتمد على الاطلاقات الايرانية بنسبة 70%..

وتعاني كرميان ومحافظات عدة ازمة جفاف خانقة بسبب انعدام الامطار وانقطاع الايرادات المائية القادمة من ايران بسبب شح المياه في الاراضي الايرانية والسدود التي انشأها الجانب الايراني على الانهر والجداول التي تصب في الاراضي العراقية.

 

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