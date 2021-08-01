كرميان ترحب بتراجع الزراعة عن حظر استيراد منتجات الدواجن من كوردستان

شفق نيوز/ رحبت ادارة كرميان في اقليم كوردستان، يوم الاحد، بتراجع وزارة الزراعة الاتحادية عن قرار حظر استيراد منتجات الدواجن من كوردستان.

وحظرت وزارة الزراعة العراقية استيراد منتجات الدواجن من اقليم كوردستان ما سبب ارتفاعا باسعار الدجاج والبيض بنسبة 30% ما دفع الوزارة الى التراجع عن القرار والسماح باعادة تسويق منتجات الدواجن من مناطق كوردستان الى المحافظات.

وقالت مدير زراعة كرميان شادية حسين عباس لوكالة شفق نيوز، إنه "لدينا 142 مشروعا لانتاج لحوم الدجاج و يكفي لسد حاجة الأسواق المحلية في المحافظات، وينعش أسواق الدواجن لوفرة انتاجنا من لحوم الدجاج".

وأكدت عباس، "الطموح لتصدير كميات كبيرة من لحوم الدجاج الى المحافظات لتأمين حاجة الأسواق ومعالجة ارتفاع أسعار منتجات الدواجن الذي سببه ارتفاع اسعار الدولار وارتفاع أسعار الادوية و الاعلاف اللازمة".

وبينت عباس أن "مشاريع الدواجن في كرميان تقتصر على إنتاج لحوم الدجاج لعدم وجود مشاريع لانتاج البيض حتى الآن، مشيرة إلى وجود مشاريع للدجاج البياض قيد التنفيذ".

ولفتت مديرة الزراعة الى "وجود مشاكل اخرى سببت نقص وارتفاع أسعار منتجات الدواجن ابرزها ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف حزيران وتموز وآب ما يسبب هلاكات في الدواجن".