كرميان تحصي عدد حالات الانتحار خلال العام الحالي: 7 حالات من بينها طفلة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة كرميان يوم الأحد، تسجيل 7 حالات انتحار خلال العام الحالي.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام في المديرية المقدم الحقوقي علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز؛ إن "كرميان سجلت خلال العام الحالي 7 حالات انتحار انتهت بالوفاة بينها حالة انتحار غير متعمدة لطفلة".

وتابع أن "عدة محاولات انتحار تم احباطها وإحالة المحاولين إلى برامج علاج نفسي لتفادي هذه الظواهر والآفات التي تفتك بالمجتمع وتشيع ثقافات عنف مرفوضة دينيا واجتماعيا".

ودعا قدوري المؤسسات الدينية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى إطلاق حملات تثقيف وتوعية لشرائح الصبية والمراهقين ومنع انزلاقهم نحو هاويات العنف والرعب المجتمعي.