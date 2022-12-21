"كرميان" تحدد خطة الزراعة الشتوية وتبدي تفاؤلاً حذراً بشأن نجاحها

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة إدارة منطقة "كرميان" المستقلة في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تحديد مساحات الخطة الشتوية واعتماد تقنيات الري الحديثة للحد من نقص الإيرادات المائية، فيما أبدت تفاؤلا حذراً بشأن نجاح هذه الخطة.

وقالت مديرة الدائرة شادية حسين عباس لوكالة شفق نيوز إن "مساحة الخطة الشتوية للموسم الحالي بلغت (286) ألف دونم لمحصول القمح، و(96) الف دونم لمحصول الشعير في كرميان واطراف خانقين التابعة لزراعة كوردستان".

وبينت المسؤولة المحلية أن "الخطة تسير بشكل جيد بعد التوجه الواسع للمزارعين لاعتماد طرق الري الحديثة عبر التقطير والمرشات للحد من نقص الايرادات المائية ما اسهم بتعافي الخطة الشتوية مقارنة بالموسم الماضي".

وأضافت شادية أن "كرميان تعول على الامطار المتوقعة خلال الموسم الشتوي لديمومة نجاح الخطة الشتوية وتجاوز ازمة المياه وصولا الى حملة التسويق لمحصول القمح فيما يخصص المزارعون محصول الشعير للثروة الحيواني والتي تعد مصدرا معيشياً مهماً".

وأوضحت مديرة الزراعة أنه "لا يمكننا أن نقول إن گرميان قد نجت من خطر الجفاف، بسبب الحاجة إلى هطول الأمطار حتى نيسان / أبريل القادم، لان الحبوب والمحاصيل الأخرى بحاجة إلى المطر، الا ان المعطيات الميدانية محل تفاؤل"، مشيرة إلى "اعتماد آليات دعم لتجهيز البذور للمزارعين وبأصناف جيدة وطرق حديثة للحصول على انتاج وفير وبجودة عالية".

وتضمنت الخطة الشتوية التي أقرتها وحدة كرميان للموسم الشتوي الماضي 100 الف دونم تقلصت فيما بعد إلى 79 ألف دونم بحسب الأراضي المروية.

وعانت وحدة كرميان اسوة بالمحافظات العراقية خلال العامين الاخيرين من ازمة جفاف وشح المياه ما دفع الجهات المعنية الى تقنين وإلغاء خطط زراعية لعدم توفر الإيرادات المائية.