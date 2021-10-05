كرميان تحتفل بيوم بيئتها بغرس 15 ألف شجرة مع دعوات لهواء نظيف وغذاء صحي

شفق نيوز/ اقامت ادارة كرميان بإقليم كوردستان يوم الثلاثاء، حفلا بمناسبة "يوم بيئة كرميان" بحضور المشرف على ادارة كرميان ورئيس هيئة البيئة في الاقليم وعدد من المختصين.

وقال المشرف على ادارة كرميان جلال شيخ نور في حديث له في الحفل الذي حضرته وكالة شفق نيوز؛ انه "لا يمكننا العودة بالزمن إلى الوراء، لكن يمكننا أن نقوم بزرع الأشجار، وجعل مدننا مراعية للبيئة، وإعادة بناء حدائقنا، ونغير نظامنا الغذائي، وننظف الأنهار نحن الجيل الذي يمكنه التصالح مع الطبيعة ,هذه فرصتنا الأخيرة لوضع الأمور في نصابها الصحيحة، لمنع كارثة المناخ لوقف المد المتزايد من التلوث والنفايات، ووقف فقدان التنوع البيولوجي ,يمكنك أيضًا حماية ما تبقى وإصلاح ما تضرر".

واضاف ان "الاهتمام بالبيئة لا يمكن حصرها بالمؤسسات الحكومية بل هي واجب مجتمعي بل هي واجب الافراد انفسهم لانه لايمكن ان يتم الحفاظ على البيئة دون المساهمة الجماعية من قبل الأفراد".

اما رئيس هيئة البيئية في كوردستان عبد الرحمن صديق فقد تحدث عن اختيار ايام مختلف للاحتفاء بها في كل منطقة من مناطق اقليم كوردستان وأسباب اختيارها، مؤكد ان لجان مختصة في كرميان اختارت يوم ( 22 ايلول) ان يكون اليوم السنوي للبيئة في كرميان معلل اقامة المراسيم في هذا اليوم أي بعد التاريخ المحدد إلى أن اختيار هذا التاريخ كان من قبل اللجنة المختصة في نهاية شهر تموز الماضي ولم تكن المدة كافية لأجراء استعدادات كافي للاحتفاء بذلك اليوم ما دعا الى تأجيل المناسبة الى هذا اليوم في اشارة الى ان الاحتفال سيكون في ذا التاريخ فقط في هذا العام.

كما أشار رئيس هيئة البيئة إلى أن الاهتمام العالمي ازداد بشؤون البيئة خلال الخمسين عاماً الماضية، وبالتحديد خلال السنوات العشر الماضية، إذ ساهمت وسائل الإعلام بشكل دائم في التركيز على إبراز الأمور المتعلقة بالبيئة، وبالتحديد التغيّر المناخي، مما ساعد على نقل الاهتمام بالبيئة إلى مختلف المناطق المتأثرة بالمشاكل البيئية، ونتيجة لذلك برزت على الساحة تساؤلات عديدة متعلقة بالبيئة، أهمّها على الإطلاق، التساؤل عن أهمية الاعتناء بالبيئة، وأثر ذلك على جميع مناحي الحياة، وجواب ذلك أنّ البيئة الصحية لا تعني حياة صحية لجميع الكائنات الحية فقط، بل هي ضرورة لبقاء جميع الكائنات الحية على قيد الحياة، ويُقصد بالبيئة الصحية، البيئة التي تمتاز بهواء نظيف، ومصادر غذائية آمنة، وماء نقي صالح للشرب، ومحيط نظيف.

واضاف ان حكومة الاقليم عملت بجد على زيادة المساحات الخضراء وفقا للاستندرات العالمية لتهيئة غلاف أخضر للبيئة في عموم مناطق الاقليم .

هذا وسيستمر الاحتفال بيوم بيئة كرميان لمدة اسبوع وستكون هنالك نشاطات مجتمعية متنوعة من بينها غرس 15 ألف شجرة في مناطق كرميان.