كرميان تتجه لخفض الخطة الشتوية الى النصف بسبب شح المياه 

شفق نيوز/ كشفت ادارة الموارد المائية في وحدة كرميان، اليوم السبت، عن توجه لخفض الخطة الشتوية الى النصف بسبب شح الإيرادات المائية وانعدام الأمطار.

وقال مدير الدائرة مؤيد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز، ان "دائرته وبالتنسيق مع مع إدارة كرميان وجهت المزارعين بخفض الخطط الزراعية الشتوية بسبب شح الإيرادات المائية وانعدام الأمطار حتى الآن"، مؤكدا "عدم تساقط أي أمطار في وحدة كرميان اليوم باستثناء كميات قليلة وخفيفة في ناحية كولو جو وخانقين لا تتجاوز مليمترا واحدا".

ورهن شمس الله، إطلاق الخطة الشتوية وتوسيعها بالإيرادات المائية وتساقط الأمطار خلال الفترات القادمة ولغاية شهر كانون اول القادم، مبينا أن "المخزون المائي لسد دربندخان مخصص لماء الشرب والبساتين وارواء الحيوانات وان معدل الاطلاقات المائية منه حاليا 14م3/ثا".

وتابع مسؤول الموارد المائية أن "مخزون السد يعتمد على الأمطار بشكل عام وهو الفيصل والمحدد للخطط الشتوية في وحدة كرميان".

وأعلنت إدارة كرميان، في وقت سابق أن العام الحالي 2022، عام جفاف في المناطق التابعة لإدارة كرميان، ودعت حكومة إقليم كوردستان والمنظمات الدولية إلى إغاثتها.

وبينت ادارة كرميان ، إن "الجفاف سيلحق الضرر بأكثر من 145 ألف دونم من الأراضي الزراعية، كما سيؤثر على أسعار أعلاف الحيوانات، وستجف آبار قرى المنطقة وربما سيؤدي ذلك إلى إخلاء القرى من سكانها.