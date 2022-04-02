كرميان تبدأ روزنامة تسويق المحاصيل الزراعية إلى المحافظات

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في إقليم كوردستان، اليوم السبت، بدء العمل بروزنامة تسويق المحاصيل الزراعية من وحدة كرميان الى المحافظات الاخرى بدءا من يوم غد الاحد بتنسيق بين وزارتي الزراعة الاتحادية وزراعة الإقليم وفق جدول منتظم.

وقالت مديرة زراعة كرميان شادية حسين عباس لوكالة شفق نيوز، إن تسويق المحاصيل الزراعية من كرميان الى المحافظات الاخرى يبدأ يوم غد الاحد بمحصول الخيار فقط ومن ثم المحاصيل الاخرى تباعاً وفق جدول منتظم بين وزارتي الزراعية في بغداد وكوردستان.

وأكدت عباس، وجود وفرة إنتاجية من المحاصيل الزراعية في كرميان ستسوق الى ديالى والمحافظات الاخرى خلال الفترات القادمة وابرزها الطماطم والباذنجان والرقي، مبيناً أن روزنامة التسويق في المرحلة الثانية تبدأ من السليمانية وحلبجة وبنجوين لتلبية احتياجات المحاصيل الزراعية في المحافظات الاخرى.

وعن أسباب قلة تسويق محصول البطاطة وارتفاع أسعاره في العراق أوضحت عباس، أن سلطات الجمارك منعت دخول المحصول من تركيا وايران عبر منافذ كوردستان الحدودية لأسباب تعود الى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وأكدت أن مشكلة منع دخول البطاطة عبر كوردستان وتدفقها الى المحافظة في طريقها للحل قريبا جداً وبانتظار قرارات الجهات المختصة حيال ذلك.

وتشهد أسعار المحاصيل الزراعية في العراق ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 30 – 40% بسبب شحة المحاصيل خلال الفترة الحالية واضطرابات أسعار الدولار الى جانب القيود الحكومية بحظر استيراد الكثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية.