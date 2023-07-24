كرميان.. انتحار مراهقة في كلار

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة كرميان المستقلة بإقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن وفاة فتاة مراهقة في مدينة كلار مركز الادارة، مشيرة الى ان اهلها زعموا أنها انتحرت بشنق نفسها بحبل.

وجاء في بيان للمتحدث باسم المديرية جمال علي قدوري اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه نقلت جثة فتاة مساء اليوم الاثنين الى مستشفى طوارئ الشهيد هژار في كلار.

وأضاف قدوري أن ذوي الضحية أكدوا أنها شنقت نفسها بواسطة حبل، لافتا الى ان اسباب الانتحار لازالت مجهولة.

كما أضاف أن الشرطة فتحت ملفا بالتحقيق في القضية وتم نقل الجثة الى معهد الطب العدلي بانتظار التقرير الطبي وقرار القاضي.