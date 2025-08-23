كرميان.. الإطاحة بسارق "دهون السيارات"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة كرميان بإقليم كوردستان، يوم السبت، الإطاحة بمتهم قام بسرقة 25 كارتونة "دهون السيارات" من ناحية رزكاري وأراد أن يبيعها في المنطقة الصناعية في قضاء كلار.

وجاء في بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد ورود اتصال هاتفي من احد المواطنين لشرطة النجدة في كلار، أبلغ خلالها عن وجود حالة سرقة.

وبحسب البيان، توجهت مفارز النجدة على الفور الى مكان حصول الحادث في المنطقة الصناعية في كلار والقت القبض على المتهم وكان بحوزته سيارة من طراز BMW مع 25 علبة كارتون من دهون السيارات سرقها من ناحية رزكاري واراد ان يقوم بالتصرف بها في المنطقة الصناعية المذكورة.

وخلص البيان، إلى أن "المتهم محتجز حاليا بقرار القاضي وفقا للمادة 446 من قانون العقوبات، لافتاً إلى أن المتهم اعترف بالجريمة المنسوبة إليه.