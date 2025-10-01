كرميان.. الآسايش يعتقل 3 تجار مخدرات وضبط كميات كبيرة بحوزتهم

شفق نيوز- كرميان

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في جهاز آسايش إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن اعتقال ثلاثة تجار مخدرات في إدارة كرميان المستقلة، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزتهم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات دقيقة ورصد مسبق، وبأمر قضائي، تمكنت قوة من مكافحة المخدرات اليوم من تنفيذ عملية نوعية في قرية صالح آغا التابعة لناحية قوورتو في كرميان، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات".

وأضافت أن "القوة تمكنت خلال العملية من ضبط (9 كغم) من مادة الحشيش المخدرة، و(45) غراماً من مادة (بِمُولَت)، إضافة إلى (92) قرصاً مخدراً من نوع (ميثادون)، كان المتهمون ينوون ترويجها داخل إقليم كوردستان".

وأشارت إلى أن "المتهمين الثلاثة أُحيلوا بقرار قضائي إلى التحقيق وفق المادة 25 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما تزال التحقيقات جارية بشأنهم".