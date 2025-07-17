كرميان.. العثور على جثة امرأة مقتولة عليها آثار إطلاقات في ناحية سرقلا

شفق نيوز- كرميان

أعلنت مديرية شرطة إدارة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، العثور على جثة امرأة في العقد الثالث من العمر، مقتولة قرب إحدى القرى التابعة لناحية سرقلا.

ونقل بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، عن المتحدث باسمها العقيد علي جمال قدوري، قوله إن المديرية تلقت بلاغا بوجود جثة امرأة بالقرب من قرية سيدة التابعة لناحية سرقلا، لافتا الى ان الشرطة توجهت فورا الى مكان الجثة وتبين لها انه لأمرأة تدعى (ه.ح.ب) من مواليد 1996 تقطن ناحية رزكاري، وعليها آثار إطلاقات نارية".

وأضاف البيان: "بعد ارسال الجثة الى معهد الطب العدلي في قضاء كلار مركز ادارة كرميان المستقلة، تجري الشرطة تحقيقاتها بشأن كيفية وسبب حصول الحادث".