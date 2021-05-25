كرميان.. الجفاف يهدد سكان 86 قرية بالنزوح

شفق نيوز/ كشفت مديرية ماء اطراف كرميان، اليوم الثلاثاء، عن وجود 86 قرية مهددة بالنزوح بسبب شح المياه والجفاف، مشيرة الى تشكيل خلية ازمة لمواجهة نقص المياه.

وقال مسؤول اعلام المديرية سالار عزيز لوكالة شفق نيوز، "نتوقع نزوح 86 قرية من اصل 860 قرية تحت ادارتنا بسبب الجفاف ونقص المياه على الرغم من خطط تأمين المياه بالسيارات الحوضية للقرى التي تعاني الجفاف".

وبين ان "٢٦٥ قرية تابعة لوحدة كرميان في خانقين وكفري و ناحية جبارة ونوجول وقورتوو ورزكاري وكولجو وأطراف إدارة كرميان تعتمد على الابار لغرض الشرب بسبب انعدام الجداول الاروائية".

واكد عزيز ان "ادارة كرميان شكلت خلية ازمة لمواجهة الجفاف لتأمين الماء الصالح للشرب والمياه للمواشي والاغنام والبساتين والحيوانات البرية، ومنع زراعة المنتوجات الزراعية التي تحتاج الى كميات كبيرة من الماء مثل الارز وكذلك تحديد تربية الاسماك وتوفير الماء للغابات الاصطناعية في كرميان".

وعزا، اسباب ازمة المياه في كرميان الى "غلق منابع نهر سيروان من المنبع إيران واقامة سدود ضخمة لاعادة المياه الي الأراضي الإيرانية عن طريق مضخات كبيرة وانخفاض مستوى هذا النهر قد أدى إلى انخفاض مستوى جميع الابار".

وتابع، ان "شح وانعدام الأمطار لهذا العام مما ادى إلى حصول الجفاف مطالباً حكومة العراق بالتعاون مع حكومة الإقليم بايجاد الحلول المناسبة والايعاز الجارة إيران بعدم غلق منابع النهر عن الإقليم حسب الاعراف الدولية".

واشار مدير الاعلام الى ان "ازمة الجفاف في كرميان امتدت الى ديالى وقرب جفاف بحيرة حمرين وتأثير محافظة ديالى بالكامل من تبعات الازمة".

وكان مجلس وزراء اقليم كوردستان قد قرر توفير ميزانية خاصة لمواجهة الجفاف في الاقليم ولا سيما في كرميان.