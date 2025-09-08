كرميان.. اعتقال متهمين بقتل وإصابة أفراد عائلة طعناً بالسكاكين في كفري

شفق نيوز- كرميان

أعلنت مديرية شرطة إدارة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن اعتقال متهم مع شقيقه هاجما عائلة في قضاء كفري بالسكاكين وتسببا بمقتل فتاة وإصابة ثلاثة من أفرادها بسبب مشكلة اجتماعية.

ونقل بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجريمة حصلت الليلة الماضية في حي إمام محمد في قضاء كفري عندما قام شقيقان شابان بالهجوم على منزل عائلة بسبب مشكلة اجتماعية سابقة، وتسببا بمقتل فتاة تدعى (الا عباس حميد) من مواليد 2004 وإصابة والدها ووالدتها وشقيقها بجروح.

وأضاف أن المصابين وبعد أن تلقوا العلاج في مستشفى الشهيد هزار في كلار، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفيات السليمانية بسبب شدة إصاباتهما.

وأشار البيان إلى أن الشرطة بدأت بتحقيقاتها في القضية وتمكنت من اعتقال احد المتهمين وفقاً للمادة 405 من قانون العقوبات وتم إصدار أوامر باعتقال المتهم الثاني.