كرمنشاه.. مصرع اثنين من صيادي الكنوز التاريخية في كيلان غرب

شفق نيوز/ أعلن نائب قائد شرطة مدينة كيلان غرب في محافظة كرمنشاه الكوردية في ايران، اليوم الخميس، مقتل شخصين أثناء قيامهما بالحفر في الأرض للعثور على الكنوز والأشياء التاريخية.

وقال العقيد الهيار مراديان نائب قائد شرطة مدينة كيلان غرب في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه بعد إعلان مركز الطوارئ التابع للشرطة أن عدة أشخاص محاصرون على عمق ثمانية أمتار في إحدى قرى كيلان غرب، هرع فريق من الشرطة فورا الى الموقع.

وأضاف مراديان أنه بعد وصول القوة الى المكان تبين قيام ثلاثة أشخاص بالحفر تحت الأرض بقصد العثور على كنوز وأشياء تاريخية على عمق حوالي ثمانية أمتار، مؤكدا أن أحد هؤلاء الأشخاص تمكن من إنقاذ نفسه ولكن توفي شخصان آخران بسبب تعرضهما للغاز.

وأشار مراديان الى وصول فريق من قوات الإنقاذ الى الموقع، وتم انتشال جثتي شخصين من عمق ثمانية أمتار، ونقلهما إلى الطب العدلي، مبينا انه تم رفع دعوى وفتح تحقيق بهذا الصدد.