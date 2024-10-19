كرمنشاه.. عرض حجر "كودورو" الاثري ذي الثلاثة آلاف عام في متحف "طاق بستان"

شفق نيوز/ اعلن المدير العام للتراث الثقافي والسياحي والمهن اليدوية في محافظة كرمنشاه الكوردية في ايران، اليوم السبت، عن عرض حجر "كودورو" الأثري الذي يحتوي على كتابات تعود لثلاثة الاف عام مضت، والذي عثر عليه في منطقة سربيل زهاب، في متحف طاق بستان

ونقلت مواقع صحفية ايرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن داريوش فرماني، قوله انه بموافقة متحف إيران كونارا، فإن الحجر المكتوب المسمى "كودورو" او الحجر الحدودي "مردوك ابال" في سربيل زهاب الذي يعود الى ثلاثة آلاف عام مضت سيعرض في متحف تاق بستان الحجري لمدة أسبوع واحد.

وأشار إلى أن هذا الحجر تم اكتشافه عام 1966 في منطقة سربيل زهاب، موضحا انه بحسب الأبحاث فإن نقش كودورو يدور حول صفقة أرض بمساحة 40 دونما على ضفاف نهر تورون بين شقيقين كانا يعيشان في عام 1160 قبل الميلاد.

واضاف ان مثل هذه الرقم الحجرية كانت منتشرة في الالفية الرابعة حتى الالفية الثانية قبل الميلاد في بلاد مابين النهرين "ميزوبوتاميا" وايران وعثر على 58 نموذجا منها في الشوش ونموذج واحد في سربيل زهاب.