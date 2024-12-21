كرمنشاه.. تأهيل ضريح مالك سنقر وتزيينه بالمناظر الطبيعية

شفق نيوز/ أعلن المدير العام للسياحة والتراث الثقافي والحرف اليدوية في محافظة كرمنشاه الكوردية، داريوش فرماني، اليوم السبت، عن الانتهاء من تنظيم وتجميل ضريح مالك في مدينة سنقروكلياي في إطار مشروع يشمل اضافة المناظر الطبيعية لهذا المبنى وبناء الأرضيات وبناء المنصات واقامة حديقة.

وذكر فرماني في تصريحات لمواقع ايرانية، ترجمتها وكالة شفق نيوز، السبت، أن ضريح مالك هو أحد مناطق الجذب السياحي في شرق محافظة كرمانشاه وفي مدينة سنقروكلياي في إشارة إلى السياق التاريخي الفريد لمدينة سنقروكلياي، مضيفا ان "الترميم والمناظر الطبيعية والتنظيم من المعالم التاريخية التي تعد أيضا أمورا للجذب سياحي الى التراث الثقافي المهم ونحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على هذه الأعمال".

وبين أن ضريح مالك يعرف بأنه أبرز مبنى تاريخي في هذه المنطقة، وقال: إن هذا المبنى يعود إلى العصر الإيلخاني، وفي السنوات الأخيرة تم اكتشاف 25 تابوتا خشبيا داخل سرداب هذا الضريح، مما يدل على دفن الجثث على الطريقة الإسلامية.

وذكر فرماني أن هذا القبر ليس مكانا دينيا فحسب، بل هو أيضا نقطة جذب سياحية مهمة للزوار والباحثين في التاريخ الإيراني، مضيفا انه تم تخصيص 150 مليون تومان لترميم وتشجير وتنظيم هذه المقبرة.

وتقع مدينة سنقر وكلياي التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 92 ألف نسمة على بعد 85 كم شمال شرق كرمنشاه.