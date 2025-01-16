كرمنشاه.. تردد 1.5 مليون مسافر على طرفي الحدود بين العراق وايران

شفق نيوز/ اكد رئيس المديرية العامة للطرق السريعة والنقل البري لمحافظة كرمانشاه الكوردية في ايران، يزدان خسروي، اليوم الخميس، ان الأشهر التسعة الماضية من هذا العام، عبر مليون و500 ألف مسافر إيراني وعراقي من خلال معبري برويزخان وخسروي الحدوديين.

ونقل تقرير صحفي إيراني ترجمته وكالة شفق نيوز، عن خسروي قوله، خلال التسعة أشهر من العام الحالي(العام الايراني يبدأ في 21 آذار)، سافر مليون و500 ألف مسافر إيراني وأجنبي عبر منفذي خسروي وبرويزخان الحدوديين، منهم مليون و277 ألف مسافر عبر خسروي و223 ألف مسافر عبر منفذ برويز خان الحدودي.

وذكر خسروي إن إجمالي حركة المسافرين الإيرانيين والأجانب من معبر خسروي الحدودي ارتفع بنسبة 5.1% ومن منفذ برويزخان الحدودي بنسبة 2.13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف خسروي: نظراً لأن منفذ خسروي الحدودي يتمتع بالبنية التحتية اللازمة والجيدة جداً لحركة الزائرين، فقد حظي بترحيب منهم طوال العام، لافتا إلى أنه منذ بداية العام الجاري، سافر 295 ألف مسافر أجنبي عبر معبر خسروي وبرويزخان الحدوديين، وهو ما زاد بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بالعام الماضي.

ونوه خسروي الى انه في أيام الأربعاء والخميس، نواجه ترحيبا واسعا من قوافل الزوار الإيرانيين ويمكن للزوار السفر عبر هذه المحطة الحدودية في أقصر وقت ممكن وبكل راحة بال.

وعن حركة المسافرين من محطة برويزخان الحدودية اكد خسروي: إن محطة برويزخان الحدودية تهتم أكثر بالتجار وما إلى ذلك، الذين يختارون هذه المحطة الحدودية للسفر إلى العراق.

ترجمة: وكالة شفق نيوز