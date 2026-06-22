كرمانشاه وكوردستان العراق تعيدان فتح معبر "شيخ صله" الحدودي

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات المحلية في محافظة كرمانشاه غربي إيران، يوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب العراقي لإعادة فتح معبر "شيخ صله" الحدودي أمام حركة المسافرين المتجهين إلى إقليم كوردستان العراق.

ويهدف القرار إلى تعزيز التبادل التجاري البيني وتطوير البنية التحتية للمنافذ البرية بين البلدين.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن حاكم مدينة "ثلاث باباجاني"، علي رضا رضائي، قوله إن الجهات التنفيذية في إيران والعراق تعمل حالياً على استكمال المراحل الأخيرة من تجهيز البنى التحتية اللازمة لتحويل المعبر إلى ممر مستدام للتجارة والمسافرين في منطقة "أورامانات" الاستراتيجية.

ويأتي الإعلان في أعقاب اجتماع تنسيقي موسع عُقد في المنطقة الحدودية، ضم كبار مسؤولي أمن الحدود الإيرانية، والمساعد الخاص لمحافظ كرمانشاه، إلى جانب مدير جمارك إقليم كوردستان ومسؤولين تنفيذيين من الجانبين.

وركزت المحادثات، بحسب مصادر مطلعة على تذليل العقبات اللوجستية وتسهيل تدفق الصادرات.

وتوصل الجانبان إلى جملة من القرارات الأمنية والاقتصادية تلبية لمطالب القطاع الخاص، أبرزها تمديد ساعات العمل الرسمية في السوق الحدودية المشتركة، وتكثيف التنسيق الأمني لحماية حركة التجار وسائقي الشاحنات، وتطوير آليات مكافحة التهريب والأنشطة التجارية "غير القانونية" عبر الحدود.

وتسعى طهران وبغداد من خلال هذه الخطوة إلى رفع حجم التبادل التجاري وتنوعه، حيث يشهد معبر "شيخ صله" حالياً حركة تصدير نشطة لمواد البناء مثل البلاط والسيراميك وأحجار الواجهات، إضافة إلى المنتجات البلاستيكية، والحديد، والمواد الغذائية، والأجهزة المنزلية المتجهة إلى الأسواق العراقية وأسواق الإقليم.

ويعدّ تفعيل حركة المسافرين، في المعبر إنعاشاً للحركة السياحية والتجارية في المناطق الحدودية التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة، كما يعكس رغبة البلدين في مأسسة العلاقات الاقتصادية وتأمين الممرات البرية الحيوية وسط المتغيرات الاقتصادية الإقليمية، وفق ما يؤكده مراقبون للشأن الإقليمي.