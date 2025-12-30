كرمانشاه.. "لافكاديو" يفتتح مهرجان "زاغروس" الإقليمي لمسرح ذوي الإعاقة

شفق نيوز- كرمانشاه

شارك فنانو محافظة كرمانشاه بفاعلية، في انطلاق الدورة التاسعة من مهرجان المسرح الإقليمي للأشخاص ذوي الإعاقة "زاغروس"، الذي تستضيفه مدينة سنندج، مسهمين بدور بارز في افتتاح هذا الحدث الثقافي.

ونقل تقرير لوكالة فارس الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن بيان المديرية العامة لمنظمة الرعاية الاجتماعية في محافظة كرمانشاه، أن حفل الافتتاح شهد تقديم العرض المسرحي "لافكاديو" من إخراج آرمين دزفولي‌ زاده من محافظة كرمانشاه، بوصفه أول عرض رسمي للمهرجان، إيذاناً ببدء مشاركة الفرق المسرحية من خمس محافظات غربي البلاد.

ونوّه التقرير إلى أن المهرجان يُقام بمشاركة أكثر من 200 فنان من محافظات كوردستان وكرمانشاه ولرستان وإيلام وهمدان، مع حضور لافت لفناني كرمانشاه في مختلف أقسام وفعاليات المهرجان.