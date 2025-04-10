كرمانشاه ترفع صادراتها إلى العراق وتتصدر معدلات البطالة

شفق نيوز/ أعلن رضا نيكروش، المشرف على هيئة الرقابة الجمركية في محافظة كرمانشاه الكوردية بإيران، أنّ قيمة الصادرات من جمرك الشيخ صلّة إلى العراق (ما بين 21 آذار/مارس 2024 و20 آذار/مارس 2025) تجاوزت 570 مليون دولار.

ووفقًا لنيكروش، بلغ إجمالي قيمة البضائع المصدّرة عبر جمرك الشيخ صلّة خلال الفترة المذكورة نحو 570 مليونًا و431 ألف دولار، بوزنٍ قُدّر بـ682 ألفًا و843 طنًا، ما يُمثّل زيادةً بنسبة 54% من حيث القيمة و12% من حيث الوزن مقارنةً بالفترة نفسها.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تشير تقارير رسمية إلى عودة محافظة كرمانشاه لتصدّر قائمة أعلى معدلات البطالة في إيران خلال فصل الشتاء، بالرغم من تراجع معدلات التضخم والتحسّن النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية.

فبحسب بيانات المركز الإحصائي الإيراني، بلغ معدل البطالة في كرمانشاه 18.2% خلال العام الجاري وهو الأعلى بين محافظات البلاد، ممثلًا إنذارًا للمخططين الاقتصاديين والمسؤولين التنفيذيين.

وفي سياق متصل، أفاد نيكروش بأن جمرك سومار يحتل المرتبة الثانية في نشاط الصادرات إلى العراق داخل المحافظة، بعدما سجّل صادرات بقيمة 870 مليونًا و932 ألف دولار، بوزن مليون و845 ألف طن أي بزيادةٍ نسبتها 18% في القيمة و12% في الوزن مقارنةً بالعام السابق.

أمّا جمرك خسروي، فقد حقّق خلال الفترة ذاتها صادراتٍ بلغت قيمتها 956 مليونًا و454 ألف دولار وبوزنٍ بلغ مليونًا و998 طنًا، مسجّلًا زيادة بنسبة 11% في القيمة و9% في الوزن مقارنةً بالعام الماضي.

ووفقًا لنيكروش، يأتي جمرك خسروي في المرتبة الثالثة من حيث نسبة النمو في الصادرات إلى العراق، بعد جمركي الشيخ صلّة وسومار.

كما بلغت قيمة صادرات جمرك شوشمي 50 مليونًا و759 ألف دولار، بوزنٍ وصل إلى 421 ألف طن، ما يمثّل نموًا بنسبة 9% في القيمة و33% في الوزن مقارنةً بالعام السابق. وفيما يتعلّق بأداء جمرك برويز خان، فقد صدّر بضائع بقيمة 995 مليونًا و556 ألف دولار، وبوزن بلغ مليونين و877 ألف طن، مسجّلًا زيادةً بنسبة 3% في القيمة و4% في الوزن مقارنةً بالعام الماضي.

واختتم نيكروش بالإشارة إلى أهم السلع المصدّرة عبر جمارك محافظة كرمانشاه، وتشمل قضبان الحديد، والبلاط، والسيراميك، والفواكه، والخضروات، وأحجار البناء، ومنتجات الألبان، والمنتجات البلاستيكية المختلفة، والحاويات ذات الاستخدام الواحد.