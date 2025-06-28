كرمانشاه.. البلوط مهدد بالاختفاء

شفق نيوز- بغداد/ كرمانشاه

تواجه غابات البلوط الممتدة في سلسلة جبال زاغروس تهديدًا وجوديًا متصاعدًا، وسط تحذيرات متكررة من خبراء البيئة من اندثار تدريجي لهذا النظام البيئي الفريد، بفعل مزيج خطير من التدخل البشري والضغوط المناخية والبيئية.

وتمتد غابات البلوط في محافظة كرمانشاه وتُعدّ من أهم الأصول البيئية في غرب إيران، باتت تعاني من تآكل التربة، وانتشار الآفات، والحرائق الموسمية، فضلاً عن التوسع غير القانوني للأنشطة الزراعية والبناء.

وبحسب تقرير لوكالة "مهر" الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن غابات زاغروس، التي تلعب دورًا محوريًا في تنظيم المناخ ومنع التصحر وتغذية المياه الجوفية، تواجه اليوم تهديدات متعددة المصادر، من بينها إزالة الغطاء النباتي، والرعي الجائر، واستخراج التربة لاستخدامها في البيوت البلاستيكية الزراعية، ما أدى إلى زوال الطبقة السطحية الحيوية للتربة، وتزايد معدلات التعرية، وفقدان التوازن البيئي.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حيدر ميرزائي، الأستاذ في جامعة الرازي بكرمانشاه، أن المساحة الأصلية لغابات زاغروس التي كانت تغطي نحو 6 ملايين هكتار، تقلصت بشكل كبير، مشيرًا إلى أن البلوط الإيراني بات مهددًا بآفات مدمرة مثل "لسان البلوط" و"سوسة الجذع"، التي انتشرت نتيجة الضعف البيئي المتفاقم.

وأضاف ميرزائي: "التحول غير المنظم للغابات إلى أراضٍ زراعية، والإنتاج التقليدي للفحم النباتي، وتراجع قدرة الدولة على فرض الرقابة البيئية، كلها عوامل تُعجّل بانهيار هذا النظام البيئي الحيوي"، مشدداً على أن مواجهة الأزمة تتطلب خطة وطنية عاجلة ترتكز على تشريعات صارمة ودعم المجتمعات المحلية.

من جهته، حذّر الدكتور مرتضى بور رضا، أستاذ آخر في جامعة الرازي، من أن "ظاهرة بيع تربة الغابات لاستخدامها في الزراعة التجارية" تُعد واحدة من أخطر الممارسات التي تهدد استدامة النظام البيئي في زاغروس. واعتبر أن استمرار هذه السلوكيات يقود إلى انهيار شامل في التوازن البيئي وفقدان التنوع البيولوجي.

وأكد بور رضا على أهمية إشراك السكان المحليين والمنظمات غير الحكومية في جهود حماية الغابات، قائلاً: "عندما يُشرك الناس كجزء من الحل، ويتحولون من مستغلين إلى حماة للطبيعة، يمكن حينها إحداث فرق حقيقي"، داعيًا إلى سياسات تشجع العمل التطوعي البيئي، وتغرس الشعور بالانتماء والمسؤولية البيئية لدى المجتمعات القروية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن مستقبل غابات البلوط في كرمانشاه وزاغروس مرهون بقرارات حاسمة في الحاضر، تجمع بين المعرفة البيئية، وصياغة سياسات رشيدة، وتوسيع نطاق المشاركة العامة. وخلص إلى أن "غابات البلوط ليست مجرد أشجار، بل جزء من هوية الأرض الثقافية والبيئية"، وأن إنقاذها يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.