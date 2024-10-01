كركوك.. 488 ضابطاً ومنتسباً من الدفاع والداخلية سيصوتون في انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في كركوك، يوم الثلاثاء، ان 488 من ضباط ومراتب وزراتي الدفاع والداخلية العراقية يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات الخاصة بإقليم كوردستان العراق.

وقال مسؤول مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك علي عباس ذياب، لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضية الانتخابات في كركوك أنهت كافة الاستعدادات لاجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق حيث يحق لـ488 من ضباط ومنتسبي وزراتي الدفاع والداخلية المشاركة في هذه الانتخابات".

وبيّن أنه "تم اعتماد مركز ثانوية الوثبة في حي عرفة لهذه الانتخابات والتي سيكون التصويت الخاص في يوم 18 تشرين الأول الحالي"، مشيراً إلى أن "المركز سيكون بمحطتين وسوف يفتح في أوقات التي تم اعتمادها في الساعة السابعة صباحا وفق أوقات مفوضية الانتخابات".

وأكد أن "إعطاء تصريح وموافقة لوسائل الإعلام يكون عبر مفوضية الانتخابات في اقليم كوردستان العراق لغرض التغطية لهذه الانتخابات"، مبيناًً أن "يوم الاقتراع العام لن تكون هناك أي محطة للانتخابات في كركوك".

وأصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.