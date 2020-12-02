كركوك.. معلمو الدراسة الكوردية يعلنون الإضراب العام (صور)

شفق نيوز/ أعلنت معلمو الدراسة الكوردية في محافظة كركوك يوم الاربعاء الإضراب عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها صرف رواتبهم.

جاء ذلك في بيان صدر عن هيئة المدافعين عن حقوق المعلمين بالتزامن مع تظاهرة للمعلمين في مدينة كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، "نسترعي انتباه الجهات المعنية بأننا نعلن الاضراب العام عن الدوام بسبب تأخر واستقطاع رواتبنا والذي يؤثر سلبا على حياتنا المعيشية".

وأضافت، "لم نعد نستطيع الاستمرار في عملية التدريس والتعليم ونحن في هذه الحالة الاقتصادية المزرية... لذا قررنا عدم الرجوع الى مدارسنا مالم تنفذ مطالبنا التي تتلخص فيما يلي:

1- استلام الراتب في حينيها .

2- صرف الاموال المستقطعة من قبل حكومة الاقليم.

3- شمولنا موظفي الاقليم في كركوك بنفس الامتيازات التي يتمتع بها اقراننا في الدراستين العربية والتركمانية، واذا لم يكن بالاستطاعة تنفيذ مطالبنا أعلاه فإننا نطالب بنقل رواتبنا ومستحقاتنا كموظفي اقليم كوردستان الى وزارة التربية في بغداد او استقطاع رواتبنا من قبل الحكومة المركزية من الحصه التي تبعثها الى الاقليم وتوزيعها مباشرة على موظفي الاقليم.

4-نطالب الحكومة المركزية للتدخل في مصير النشطاء المدنيين المسجونين الذين طالب بحقوقهم ولم يتركبوا أي جريمة".

ومنذ أشهر يتظاهر معلمو الدراسة الكوردية لصرف رواتبهم أو نقل ملاكاتهم من تربية إقليم كوردستان إلى تربية الحكومة الاتحادية لضمان حصولهم على رواتبهم.

وتكابد حكومة الإقليم لصرف رواتب الموظفين بعد أن عمدت بغداد إلى قطعها منذ نيسان/أبريل الماضي.