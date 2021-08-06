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كركوك.. إصابة 3 أشخاص في شجار داخل المكتب السياسي للاتحاد الوطني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-06T17:55:45+0000
كركوك.. إصابة 3 أشخاص في شجار داخل المكتب السياسي للاتحاد الوطني

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح، يوم الجمعة، جراء شجار نشب داخل المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عروسين كانا يقومان بأخذ الصور الفوتوغرافية في حديقة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة كركوك، قبل أن يندلع شجار بين أهل العريس وحراس المكتب.

وأضاف المصدر أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم أحد حراس المكتب، مشيرا إلى أن حراس المكتب قاموا باعتقال العريس.

ولفت المصدر إلى أن العادة جرت أن يقوم العرسان في يوم زفافهم بأخذ صور فوتوغرافية في حديقة المكتب السياسي للاتحاد دون اعتراض من الحراس، لكن هذه المرة نشب خلاف وتحول إلى شجار.

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