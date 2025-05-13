كركوك.. اتفاق كوردي أولي على قائمة موحدة للانتخابات البرلمانية

شفق نيوز/ توصلت الأحزاب الكوردية في كركوك، يوم الثلاثاء، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى اتفاق مبدئي لتشكيل قائمة انتخابية موحدة، استعدادًا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال مسؤول الفرع الثالث في الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمد كمال، لوكالة شفق نيوز، إن اجتماعاً عقد اليوم، في مقر الحركة الإسلامية الكوردية (يَكْگرتو)، بحضور ممثلين عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى جانب عدد من الأحزاب الإسلامية، مبيناً أن الأطراف المشاركة اتفقت على الخطوط العريضة لتشكيل ائتلاف كوردي انتخابي، بهدف خوض الانتخابات في كركوك بقائمة موحدة.

وأضاف كمال أن المجتمعين أكدوا على أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات للوصول إلى رؤية سياسية مشتركة تخدم المصلحة العامة للشعب الكوردي، وتُعزز فرص الفوز بعدد أكبر من المقاعد النيابية.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود كوردية لإعادة تنظيم الصف الداخلي، وتوحيد الموقف السياسي في واحدة من أكثر المحافظات العراقية حساسية، من حيث التعدد القومي والتنافس الانتخابي.