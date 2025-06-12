كوردستان تعفو عن السوريين المخالفين للإقامة وتمنحهم 60 يوماً لتسوية أوضاعهم

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، قرارات جديدة لتنظيم أوضاع المواطنين السوريين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم، تتضمن إعفاءهم من العقوبات ومنحهم مهلة قانونية لتسوية أوضاعهم أو العودة إلى بلادهم.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرارات جاءت بأمر خاص من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وتتضمن العفو عن المواطنين السوريين الذين انتهت إقاماتهم أو لم يحصلوا عليها سابقاً".

وأوضح البيان أن التسهيلات تشمل ثلاثة خيارات:

أولاً، يُمنح المواطنون السوريون المخالفون مهلة 60 يوم عمل، يمكنهم خلالها مراجعة مكاتب الإقامة للحصول على تصريح إقامة أو تجديده لمدة عام، مع إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عن التأخير.

ثانيًا، يُعفى من الغرامات أيضًا من لا يرغبون بالبقاء في الإقليم ويرغبون بالعودة إلى سوريا، حيث يمكنهم التوجه إلى مكتب الإقامة للحصول على ختم المغادرة والعودة مباشرة عبر مطار أربيل الدولي.

ثالثًا، المواطنون السوريون الذين يواجهون صعوبات مالية تمنعهم من شراء تذاكر العودة، يمكنهم التسجيل عبر بوابة بيشاور الدولية، وستتكفل حكومة الإقليم بتكاليف عودتهم.

وأشار البيان إلى صدور أوامر بتشكيل فرق عمل خاصة في إدارات الإقامة لتقديم التسهيلات الكاملة وتسريع إنجاز معاملات المواطنين.

وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه القرارات سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 15 حزيران/يونيو.