كربلاء توجه دعوة رسمية الى رئيس اقليم كوردستان لزيارتها

شفق نيوز/ وجهت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء يوم الخميس دعوة رسمية الى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لزيارة المحافظة.

واستقبل بارزاني اليوم محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي في ديوان رئاسة الاقليم في محافظة اربيل عاصمة الاقليم.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز ان محافظ كربلاء، قدم خلال اللقاء، نبذة عن أحوال المحافظة، خاصة من ناحية السياحة الدينية مشيراً إلى أن أمن واستقرار كربلاء يمهد السبيل لتشغيل رؤوس الأموال والاستثمار المحلي والأجنبي حيث تشهد المحافظة حالة توسع مستمر. كما أشاد بالتجربة الناجحة للقطاع الخاص في إقليم كوردستان في مجال الاستثمار والتي يمكن أن تستفيد منها كربلاء وسائر محافظات العراق.

وفي جانب آخر من اللقاء تم التباحث بخصوص التعاون بين المحافظات والحكومة الاتحادية وأهمية زيادة السلطات الممنوحة للمحافظات لتتمكن من تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتسريع تنفيذ أعمالها ومشاريعها.

وفي ختام اللقاء، وافق رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني على قبول دعوة محافظ كربلاء لزيارة المحافظة وأمل أن يزور كربلاء في وقت مناسب مستقبلاً.