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"كراهية الزواج من الكورد وتزويجهم" .. مركز حقوقي يندد بمقطع فيديو بثته قناة شيعية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-22T08:21:23+0000
"كراهية الزواج من الكورد وتزويجهم" .. مركز حقوقي يندد بمقطع فيديو بثته قناة شيعية

شفق نيوز/ أعرب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، عن رفضها لما بثته قناة "الأنوار" من حديث يسيء للمكون الكوردي ويثير النزعات القومية والطائفية.

وذكر المركز في بيان اليوم، أن مدونين "تداولوا مقطع فيديو لبرنامج ديني في قناة "الأنوار" الفضائية يتضمن اساءات عنصرية واضحة للمكون الكوردي، فضلا عن اثارة النزعات القومية والطائفية ومحاولة إضفاء صيغة شرعية ودينية على ذلك".

وقال البيان إنه "في الوقت الذي نؤكد على وسائل الإعلام ضرورة مراعاة محتوى الخطاب الذي تقدمه والابتعاد عن كل ما يسيء لمكونات الشعب العراقي وطقوسه وممارساته ورموزه، فاننا نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية كافة مع وسائل الاعلام التي قد "تتعمد" بث هكذا خطابات مسيئة وعدم التزامها بضوابط العمل الإعلامي والصحفي المهني".

يشار إلى أن قناة "الأنوار" الفضائية الشيعية بثت مقطعا فيديويا لشيخ يُدعى حسين الأميري تحدث فيه عن كراهة التزويج والزواج من عدة أقوام من بينهم الكورد على إعتبار أنهم "قوم من الجن"، مستندا في إلى روايات وردت في الكتب الشيعية، معللا الكراهة إلى اختلاف العادات والأعراف والتقاليد و السجايا والطبائع.

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