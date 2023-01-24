أكثر من 900 الف نازح في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن احصائيات عدد النازحين واللاجئين العراقيين وغير العراقيين في الإقليم.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة إقليم كوردستان في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بعد الأزمة السورية واندلاع الحرب على داعش في العراق وسوريا، أصبح إقليم كردستان ملجأ لعدد كبير من اللاجئين.

وأضاف البيان، أنه وبحسب آخر إحصائية لمديرية الهجرة واللاجئين التابعة لوزارة الداخلية، في عام 2022، بلغ العدد الإجمالي للنازحين في إقليم كوردستان نحو 665 ألفاً، وبلغ عدد اللاجئين أكثر من 248 ألف نسمة.

واشار البيان الى ان عدد النازحين المقيمين في المخيمات بلغ 230 شخصاً وعدد النازحين خارج المخيمات بلغ 490 ألفاً 92 شخصاً.

وبين، انه يوجد في إقليم كوردستان 248 ألفاً و 434 شخصاً لاجئا ، منهم 93 ألفاً و 966 لاجئاً داخل المخيمات و 154 ألفاً و 468 لاجئاً خارج المخيمات .