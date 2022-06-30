أكثر من 90 الف شخص قدموا طلبات للحصول على وحدات سكنية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أوضح رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، يوم الخميس، أن أكثر من 90 ألف شخص قدموا طلبات للحصول على وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، معلناً أن التسجيل على تلك الوحدات سينتهي في مطلع شهر تموز/ يوليو المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب استضافته من قبل لجنة الإعمار والاستثمار في برلمان كوردستان، وتابعته وكالة شفق نيوز.

وقال شكري خلال المؤتمر: إن سعر المتر للوحدة السكنية يتراوح بين 250 - 350 دولار في مناطق ومدن الإقليم كافة، وهناك لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء تتابع قوائم التسجيل على الوحدات السكنية، وكذلك يقع على عاتقها تحديد الأراضي التي سيتم بناء المجمعات السكنية عليها بتصميم موحد في المحافظات والإدارات المستقلة كافة.

ودعا الحكومات المحلية الى ان تكون اماكن بناء الوحدات السكنية قريبة من الخدمات والشوارع الرئيسية وخطوط النقل.

وبين شكري ان 90 الفاً و162 شخصاً قدموا للحصول على الوحدات السكنية من بينهم 80 الفاً و487 شخصاً يمثلون أسراً، و 9675 عزباً.

وكان رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، قد أعلن في 11 ايار/ مايو الماضي، عن مشروع بناء 20 الف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود والمستأجرين في مناطق ومدن الإقليم كافة.

وقال شكري في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بتوصية من رئيس الحكومة تقرر بناء 20 ألف وحدة سكنية ستعطي للمستأجرين وذوي الدخل المحدودة بأسعار مناسبة واقساط مريح".

واضاف أن هذا المشروع يشمل المحافظات الأربع والإدارات المستقلة الأربع في الإقليم، مردفا بالقول إنه تمت المطالبة من الشركات ذات السمعة الجيدة في الإقليم بتقديم خططهم لبناء هذه الوحدات السكنية، وخلال 15 يوما سيتم تحديد الأراضي التي ستخصص لبناء هذه الوحدات السكنية.