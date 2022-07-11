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أكثر من 9 مليارات دينار شهرياً لرفع النفايات في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-11T13:47:51+0000
أكثر من 9 مليارات دينار شهرياً لرفع النفايات في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن توقيع عقود مع 32 شركة لجمع ومعالجة النفايات بكلفة تتجاوز التسعة مليارات دينار، مشيرة إلى إنشاء عدة مصانع لمعالجة النفايات مقسمة احسب الموقع الجغرافي.

وقالت دائرة الاعلام والمعارف في حكومة الاقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة البلديات والسياحة وقعت 32 عقداً مع شركات مختصة بجمع ومعالجة النفايات، بقيمة تسعة مليارات و666 مليوناً و58 ألفاً و638 ديناراً".

وبينت أن الوزارة "كانت سابقاً قد أبرمت 28 عقداً وبتكلفة شهرية تبلغ 11 ملياراً و887 مليوناً و650 الفاً و454 ديناراً، لكن في الكابينة الحالية ورغم إضافة أربعة عقود أخرى، تم تخفيض المبلغ، ما وفّر أكثر من ملياري دينار شهرياً لخزينة الحكومة".

وأضافت انه "تم انشاء عدة مصانع في اقليم كوردستان لمعالجة النفايات مقسمة بحسب الموقع الجغرافي، منها مشروع معالجة النفايات في تانجارو بمحافظة السليمانية، وآخر في كواشي بمحافظة دهوك، فضلاً عن مشروع في عقرة".

وبحسب البيان، فهناك أيضاً "عدداً من المشاريع قيد التنفيذ، مثل مشروع معالجة النفايات في (تكييه) في بلدية جمجمال، ومشروع معالجة النفايات في قادش في بلدية ئاميدي".

وأوضحت حكومة الإقليم، أن "بعض المشاريع لم يتم تنفيذها بعد، مثل مشروع معالجة النفايات في (گريزە) في سيد صادق، ومشروع معالجة النفايات في زاخو، والذي يتكون من إنشاء غطاء صحي للمكب، إضافة إلى مشروع آخر قيد التنفيذ في أربيل ومحيطها، ومشروع بحث علمي عن مكبات (زبڵ خانە کانی كانی قرژاڵە) في أربيل".

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