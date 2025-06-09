أكثر من 85 ألف سائح زاروا "المحافظة 19" في العيد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية سياحة في محافظة حلبجة، يوم الاثنين، عن استقبال أكثر من 85 ألف سائح وزائر خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى، وسط جهود مكثفة وتنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية في المحافظة.

وأفاد بيان صادر عن مديرية سياحة في حلبجة، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأن "أيام عيد الأضحى الثلاثة، شهدت تدفقاً كبيراً للزوار والسائحين إلى محافظة حلبجة، حيث تجاوز عددهم 85 ألف شخص".

وأشار البيان إلى أن هذا الإقبال الواسع جاء بإشراف مباشر من المهندس جيا قاسم، مدير السياحة، وبجهود ميدانية من فرق المديرية التي عملت على تنظيم حركة السائحين وتوفير بيئة مناسبة لهم خلال العيد.

وأعربت المديرية في بيانها عن "شكرها وتقديرها العالي لجميع الفرق الساندة، وفي مقدمتها قوات الأسايش، والشرطة، ومديرية المرور، ودائرة الصحة، وشرطة النشاطات المدنية، والدفاع المدني، وبلدية حلبجة، لما قدموه من دعم وتعاون دائم في إنجاح عملية استقبال هذا العدد الكبير من الزوار".

وتؤكد مديرية السياحة في حلبجة استمرار استعداداتها لتقديم أفضل الخدمات للزوار، مع العمل على تطوير البنى التحتية السياحية وجعل المحافظة وجهة جاذبة للسياحة على مدار العام، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية.

يشار غلى أن قانون استحداث محافظة حلبجة دخل في الخامس من ايار 2025 حيّز التنفيذ، بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية، لتُعلن بذلك رسميًا كمحافظة مستقلة، حاملةً الرقم 19 على مستوى العراق والرابعة ضمن إقليم كوردستان.