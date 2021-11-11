أكثر من 80 منفذ تلقيح في كركوك وفرق جوالة في حلبجة

شفق نيوز/ تتواصل الفرق الصحية الجوالة لصحة محافظة حلبجة جولاتها اليومية للأحياء السكنية والمؤسسات الحكومية لمنح اللقاح للمواطنين.

وقالت صحة حلبجة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الطواقم الصحية مستمرة يوميا في جولتها الميدانية في أحياء وازقة محافظة حلبجة فضلا عن الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس لغرض منح اللقاح لأكبر عدد من المواطنين".

وأضاف البيان؛ ان "اللجان الصحية الجوالة أخذت على عاتقها توعية المواطنين بأهمية اخذ اللقاح وتأثيره الإيجابي على الصحة العامة للمجتمع".

واشار إلى أن "المواطنين متعاونون مع اللجان الجوالة بصورة جيدة فيما طالبت صحة المحافظة من المواطنين مراجعة المراكز الصحية المخصصة بتوزيع اللقاح والتعاون مع الطواقم الصحية لتجاوز المرحلة".

وفي كركوك؛ بلغ عدد المنافذ لتلقي لقاح كورونا التي افتتحتها جامعة كركوك أكثر من ثمانين منفذ تلقيح بالتعاون منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور نبيل حميدي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ "مستعدون لفتح منافذ في أي مكان لتسهيل وصول المواطن والوصول إلى أعلى نسبة من الملقحين في كركوك".

وأضاف حميدي؛ أن "افتتاحنا للمنفذ في الجامعة جاء كإجراء طبيعي بسبب طلب الجامعة بطاقة التلقيح من الطلبة".