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أكثر من 80 شركة يابانية تبدي رغبتها بالإستثمار في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-13T08:03:49+0000
أكثر من 80 شركة يابانية تبدي رغبتها بالإستثمار في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ساسان عوني، يوم الأحد، أن عشرات الشركات اليابانية ترغب بتنفيذ مشاريع استثمارية في الإقليم.

وقال عوني في تصريح أدلى به للصحفيين من أربيل، إنه خلال العامين الماضيين عقدنا اجتماعات مع أكثر من 80 شركة يابانية بصيغة (الأونلاين) وعن طريق وكالة (جايكا)، مبينا ان هذه الشركات ترغب بالقدوم الى اقليم كوردستان والاستثمار والعمل فيه.

وأردف بالقول إن حكومة الإقليم والوزارات المعنية فيها ابلغت استعدادها للتعاون والتنسيق وتقديم الدعم الكامل إلى تلك الشركات، والشركات الأجنبية الأخرى الراغبة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية في كوردستان عن طريق الشراكة والتعاون مع الشركات المحلية.

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