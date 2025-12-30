أكثر من 7 آلاف نزيل بسجون إقليم كوردستان وتحرك برلماني لإقرار "قانون العفو العام"

شفق نيوز- أربيل

أعلنت المديرية العامة للإصلاحيات في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن إحصائية رسمية جديدة لأعداد النزلاء في سجون الإقليم، كاشفا عن تحرك برلماني مرتقب لإقرار "قانون العفو العام" ومشاريع قوانين أخرى تخص العقوبات البديلة.

وقال المدير العام للإصلاحيات، إحسان عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إجمالي عدد المحكومين في سجون الإقليم بلغ حتى الآن أكثر من 7 آلاف سجين، يتوزعون بين 1250 محكوماً بقضايا المواد المخدرة، و 6024 محكوماً وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة"، مبيناً أن "العام الجاري شهد وحده صدور أحكام بحق 700 شخص، في حين تم نقل 827 محكوماً بقضايا المخدرات إلى ستة مراكز متخصصة بالتأهيل البشري".

وأضاف عبد الرحمن أن "قطاع الإصلاح لم يشهد بناء أي منشأة سجنية جديدة منذ عام 2010"، مشيراً إلى "إكمال إعداد مشاريع قوانين هامة تشمل العفو العام، والعقوبات البديلة، وقوانين الجنح والإصلاح، لغرض المصادقة عليها في الدورة البرلمانية الحالية، بما يسهم في تخفيف الزخم داخل السجون".

وعلى مستوى الإجراءات الإدارية، أكد المدير العام "تأسيس مكتب للتقييم الشخصي ساهم فعلياً في تقليل المشاكل بين النزلاء، فضلاً عن تنفيذ حملات صحية دورية"، لافتاً في الوقت ذاته إلى "الاتفاق مع وزارتي الداخلية في الإقليم وبغداد، وبدعم من وزارة العدل الاتحادية، على البدء بعملية إصدار البطاقة الوطنية للمحكومين اعتباراً من العام المقبل وتكفل الحكومة الاتحادية بتكاليفها".