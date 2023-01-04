أكثر من 65 ألف سائح زاروا السليمانية خلال عطلة رأس السنة الميلادية

شفق نيوز / أعلنت مديرية السياحة في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إحصائيات الوافدين بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية 2023، مؤكدة أن 67 ألف سائح زاروا المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "في الفترة من (25/12/2022 إلى 3/1/2023 ) ، زار أكثر من (67) ألف سائح محافظة السليمانية عبر نقاط التفتيش والنقاط الحدودية ومطار السليمانية الدولي".

وأضافت المديرية، أن "أكثر من 80٪ من هؤلاء قدموا من مدن وسط وجنوب العراق"، وبحسب الإحصائيات، فقد تضاعف عدد السائحين هذا العام مقارنة مع عيد رأس السنة الماضية، والتي كانت حوالي 30 ألف سائح العام الماضي.

وكانت المديرية، قد أعلنت الأحد الماضي، دخول 40 ألف سائح إلى السليمانية، ليلة رأس السنة الجديدة 2023، بينما أعلنت سياحة حلبجة دخول (7) ألف سائح خلال عطلة عيد رأس السنة إلى محافظة حلبجة .