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أكثر من 600 أُسرة كوردية لم تعد الى طوز خرماتو لهذه الأسباب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-24T11:39:38+0000
أكثر من 600 أُسرة كوردية لم تعد الى طوز خرماتو لهذه الأسباب

شفق نيوز/ اكد مسؤول تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في قضاء طوز خرماتو شرقي محافظة صلاح الدين بختيار هجران محمد يوم الجمعة أن اكثر من 600 أُسرة كوردية نزحت من القضاء منذ أحداث 16 أكتوبر في العام 2017 وحتى الان لاسباب معيشية وامنية.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز" ان الاسر الكوردية نزحت من طوز خرماتو ابان احداث 2017 ولم تتمكن من العودة حتى الان بسبب تفجير وحرق اغلب منازلها من قبل فصائل وجماعات مسلحة والتهديدات التي تلقتها الى جانب المخاوف الامنية بسبب انتماء الكثير من أبناء تلك الأسر الى تنظيمات الحزب الديمقراطي وقوات الاسايش والبيشمركة ويخشون العودة خوفا من الاستهداف والتصفية.

واكد محمد ان الـ 600 اسرة الكوردية تقطن حاليا في مناطق اقليم كوردستان لكنها لم تشمل بامتيازات وحقوق الاسر النازحة حتى الآن .

وعن تأثير غياب الأسر الكوردية النازحة عن الانتخابات اوضح محمد "ستصوت في صناديق اقتراع في مناطق اقليم كوردستان .

ونفى المسؤول الكوردي تعرض حزبه لاي مضايقات خلال حملات الترويج الانتخابات في طوزخرماتو وان الدعاية الانتخابية تسير بشكل طبيعي على الرغم من وجود بعض مظاهر تخريب وتمزيق اللافتات والبوسترات الانتخابية لغالبية مرشحي القوى السياسية والكيانات الاخرى دون استثناء وهب حوادث عامة في عموم العراق.

يشار الى ان القوات العراقية قد بسطت سيطرتها على القضاء بعد أحداث 16 أكتوبر العام 2017 في الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية بعد استفتاء الاستقلال الذي أجراه اقليم كوردستان.

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