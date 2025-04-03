أكثر من 500 مليون برميل من النفط الإنتاج التراكمي في حقل "كورمور" بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت شركة دانة غاز، وشريكتها نفط الهلال، مع شركائهما في ائتلاف بيرل بتروليوم، يوم الخميس، عن تجاوز الإنتاج التراكمي لمشروعهم في حقل كورمور، أكبر حقل غاز غير مصاحب في العراق، لعتبة 500 مليون برميل نفط مكافئ.

وقالت الشركتان في بيان مشترك لهما، إن الإمدادات التي تنتجها محطة كور مور تغذي أكثر من 75% من عمليات توليد الكهرباء في إقليم كوردستان العراق ويستفيد منها ما يربو على 6 ملايين عراقي في الإقليم ومحافظات أخرى في العراق.

وأضاف البيان أنه بمجموع استثمارات وصلت حتى الآن إلى 3.5 مليارات دولار، خلقت العمليات ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة في الإقليم، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز الإنتاجي يتزامن مع إعلان الشركاء عن سلسلة من مبادرات تطوير من شأنها توفير نمو هائل في السنوات المقبلة.

وأعلنت الشركتان أن الإنتاج اليومي من حقل كور مور قد بلغ في أوائل آذار/ مارس 525 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، وهو نمو بنسبة 75% منذ عام 2017، بالإضافة إلى 15.2 ألف برميل يومياً من المتكثفات، و1070 طناً يومياً من الغاز البترولي المسال.

وذكر الشركاء أيضاً أن تطوير مشروع كورمور250، الذي من المتوقع أن يزيد القدرة الإنتاجية للحقل بنسبة 50% إضافية، قد سارع في الموعد المتوقع للإنجاز إلى الربع الأول من 2026.

وتسارعت في الأشهر الأخيرة وتيرة تطوير مشروع التوسعة البالغة قيمته مليار دولار، منها 250 مليون دولار من المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية، نتيجة تسريع أعمال البناء وعدة عقود تكليف أدّت إلى تقليص الجدول الزمني للمشروع بعدة أشهر.

وبناءً على الإمكانات الضخمة الكامنة في حقل كور مور، شرع الائتلاف أيضاَ في تنفيذ استراتيجية تقييم جديدة لاستطلاع فرص تطوير مصادر هيدروكربونية إضافية في الحقل والتخطيط للمراحل التالية.

قرار الاستثمار في حقل جمجمال

بالاستناد إلى المقومات الكبيرة في حقل جمجمال، أعلن شركاء بيرل بتروليوم بدء الأعمال من أجل استكشاف مكامن العصر الطباشيري والبدء في إنتاج ما يصل إلى 71 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا خلال عام 2026.

وتعهّد الشركاء باستثمار 160 مليون دولار لحفر ثلاث آبار، وبناء منشأة اختبار موسعة للآبار، وإنشاء البنية التحتية الداعمة.