أكثر من 500 ملم من الأمطار في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

تشهد مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، باستمرار تدفق مياه الأمطار عبر المسارات والمجاري الطبيعية بشكل انسيابي واسع النطاق تزامناً مع الموجة المطرية التي تضرب الإقليم والعراق حالياً.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن غرفة العمليات في المحافظة وفرق البلدية والدفاع المدني وكافة التشكيلات المعنية دخلت في حالة استنفار قصوى لمواجهة أي طارئ قد ينجم عن مخاطر السيول، حيث تنتشر الفرق ميدانياً لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

وعلى الرغم من تسجيل مركز مدينة أربيل هطول كميات كبيرة من الأمطار تجاوزت حاجز الـ 500 ملم، إلا أن الجهات الرسمية أكدت عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، كما لم تشهد أحياء مركز المدينة أي حالات فيضان أو غرق حتى الآن.