أكثر من 500 مسلح يتركون صفوف حزب العمال الكوردستاني في سنجار

شفق نيوز/ كشف قائد عسكري في قوات البيشمركة بجبل سنجار، يوم السبت، عن ترك أكثر من خمسمائة مسلح ايزدي صفوف حزب العمال الكوردستاني في سنجار.

وقال قاسم دربو قائد قوات البيشمركة في جبل سنجار لوكالة شفق نيوز؛ ان ما بين 500 الى 600 مسلح ايزدي تركوا صفوف حزب العمال الكوردستاني عقب تنفيذ مراحل من الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن تطبيع الأوضاع في سنجار.

وأوضح دربو؛ ان فتيات ايزديات تركن صفوف حزب العمال الكردستاني فيما قتلت نساء مع تنظيمات حزب العمال خلال المعارك واختفت اخريات ويتوقع وجودهن في جبال قنديل او سوريا.

وأشار إلى أن نسبة النساء الايزديات بين صفوف حزب العمال الكردستاني انخفضت في السنتين الأخيرتين.

ولفت قائد قوات البيشمركة في سنجار، إلى ان المقاتلين الايزيديين مع حزب العمال توصلوا الى قناعة بأن الحرب ضد أي جهة عراقية أمر غير مقبول، وانهم اضطروا للتواجد مع العمال الكردستاني من أجل تأمين معيشتهم.