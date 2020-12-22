أكثر من 500 شخص وقعوا ضحية نصب واحتيال بملايين الدولارات في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء القاء القبض على عدد من المتهمين في قضية نصب واحتيال كبيرة طالت المئات من الاشخاص وبمبالغ تُقدر بملايين الدولارات.

وقال المتحدث باسم شرطة "رابرين" الرائد شورش اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان الجهات المختصة وبأمر قضائي شرعت في التحقيقات بهذه القضية ولغاية الان القت القبض على 20 متهما.

واوضح ان 50 شخصا قدموا شكاوى وهناك 500 شخص آخرين كتبوا اسماءهم في قائمة لتقديم شكاوى في قضية النصب والاحتيال.

وعن شائعات ضبط أكثر من 9 ملايين دولار في منزل احد شركاء العقل المدبر لعملية النصب والاحتيال المدعو سليمان هلشويي نفى المتحدث تلك الشائعات قائلا ان "التحقيقات في بدايتها وتلك المعلومات لا اساس لها من الصحة وسيتم الاعلان عن اية تطورات تكتنف القضية أول بأول".

واكد انه لا توجد اي وثائق قانونية تثبت تقاضي هلشويي الاموال من الطرف الثاني، داعيا الاشخاص الذين دفعوا مبالغ مالية الى هلشويي الى تسجيل شكاوى ضده لكي تعلم السلطات الامنية مقدار الاموال التي تقاضاها من الناس.

وكانت شرطة رابرين قد اعلنت يوم الاحد عن القاء القبض على شخص متهم بالاحتيال يُدعى سليمان هلشويي في قضاء قلعة دزة مطلوب للعدالة وفقا للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

ووفقاً للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، من مصادر قضائية، فأن الشخص المعني اسمه سليمان هلشويي وانه سبب الكثير من الاضرار لأصحاب الاموال والتجار.