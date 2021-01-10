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أكثر من 50 شخصا قضوا بحوادث الحرائق والغرق في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-10T11:46:40+0000
أكثر من 50 شخصا قضوا بحوادث الحرائق والغرق في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الاحد عن تسجيل 2779 حادث حريق في المحافظة خلال العام 2020.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم المديرية سركوت كارش استعرض فيه نشاطات وفعاليات الدفاع المدني في اربيل خلال العام الفائت.

وقال كارش خلال المؤتمر، إن 535 حادث حريق وقع في داخل المدينة، و2244 حادثا آخر في خارجها، مبينا ان 374 حريقا طال المنازل والتي كانت في المرتبة الاولى لتلك الحوادث من بين باقي الاماكن الأُخرى مع احتراق 11 عجلة.

واضاف ان 22 شخصا لقوا مصرعهم بحوادث الحرائق فيما أُصيب 70 آخرون بجروح بينما غرق 33 شخصا، و تم انقاذ 58 آخرين من الغرق خلال العام الماضي.

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