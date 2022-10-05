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أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية للموظفين ومحدودي الدخل في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-05T14:45:11+0000
أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية للموظفين ومحدودي الدخل في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة بلدية السليمانية، اليوم الاربعاء، السعي لبناء أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في المحافظة للموظفين وذوي الدخل المحدود.

وقالت البلدية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المشروع سينفذ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وتم تخصيص (5200) وحدة سكنية لمحافظة السليمانية".

وأضاف البيان أنه "سيتم تخصيص قطعة الأرض الملائمة لهذا المشروع الذي سيكون للموظفين وذوي الدخل المحدود".

وكان مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان قرر مؤخراً بناء 20 ألف وحدة سكنية في محافظات الإقليم، فيما أكدت هيئة الاستثمار اتمام كافة الاجراءات وتخصيص قطع الاراضي في اربيل ودهوك باستثناء السليمانية.

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