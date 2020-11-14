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أكثر من 40 الف شخص مصابون بمرض "القاتل الصامت" في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-14T10:56:01+0000
أكثر من 40 الف شخص مصابون بمرض "القاتل الصامت" في أربيل

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم مديرية الصحة العامة في محافظة أربيل الدكتور بژار موسى يوم السبت إن الاحصائيات المسجلة لدى المديرية تؤكد إصابة أكثر من 40 الف شخص بمرض السكري في عاصمة إقليم كوردستان.

وقال موسى في تصريح للصحفيين على هامش انطلاق حملة توعوية للوقاية من الاصابة بمرض السكري، ان 41 الفاً، و733 شخصا مصابون بهذا المرض ضمن الحدود الادراية للمحافظة، مبينا ان المرضى من فئات عمرية مختلفة ومن كلا الجنسين.

واضاف ان عدم ممارسة الرياضة، والمشاكل التي يواجهها الناس في حياتهم اليومية هما السببان الرئيسيان المؤديان للاصابة بالمرض، داعيا اهالي المحافظة الى إتباع الارشادات الصحية بهدف وقاية انفسهم من مرض السكري.

وتابع الدكتور موسى بالقول ان "ارتفاع نسبة الكلوكوز بالدم او انخفاض هرومون الانسولين يعرض الانسان الى الاصابة بالمرض"، منوها الى ان السكري يُسمى أيضاً بـ"القاتل الصامت" من أكثر الأمرض المزمنة انتشارا في انحاء العالم.

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