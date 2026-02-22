"أكثر من 300 ألف مفردة".. كوردستان تطلق مشروعاً استراتيجياً لتدويل اللغة الكوردية (صور)

شفق نيوز- أربيل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، إطلاق مشروع "تدويل اللغة الكوردية"، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في العاصمة أربيل بحضور نخبة من الوزراء والأكاديميين والباحثين المتخصصين في شؤون اللغة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "المشروع يتضمن إطلاق عدة منصات إلكترونية وإصدار سلسلة من الكتب والمؤلفات التي تضم أكثر من 300 ألف مفردة من اللغة الكوردية"، مشيراً إلى أن "هذه المبادرة صُممت لتشمل كافة اللهجات والأنماط اللغوية الكوردية المستخدمة في مختلف دول العالم".

وأضاف أن "المشروع يشتمل أيضاً على استحداث اختبار دولي للغة الكوردية صِيغَ وفق أسس علمية رصينة، حيث سيكون لزاماً على الأجانب الوافدين إلى الإقليم، أو الراغبين في تعلم اللغة الكوردية، الخضوع لهذا الاختبار للحصول على استمارات تقييم رسمية ومعترف بها".

من جانبه، قال فرياد فاضل، المشرف وصاحب فكرة المشروع، في كلمة له تابعتها الوكالة، إن "هذا المشروع يعد مبادرة واسعة النطاق تأتي ضمن مساعي حكومة الإقليم لتطوير وحماية الهوية اللغوية"، موضحاً أن "العمل جرى بناءً على توجيهات الزعيم مسعود بارزاني، وبأمر مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، فيما تولى مكتب رئاسة الحكومة مهمة التمويل".

ولفت فاضل، إلى أن "المشروع لا يهدف إلى إعادة خلق أو اختراع اللغة الكوردية من جديد، بل هو محاولة جادة لمعالجة العقبات والاشكالات اللغوية القائمة، وخطوة استراتيجية نحو جعل الكوردية لغة أكاديمية ومُدوّلة في المحافل العالمية".