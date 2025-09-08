أكثر من 300 شركة.. أربيل تفتتح معرض التجارة والمنتجات المحلية (صور)

شفق نيوز- أربيل

افتتح في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، معرض أربيل للتجارة والمنتجات المحلية، والذي يستمر لسبعة أيام، بمشاركة أكثر من 300 شركة.

وقال المدير العام للتجارة في إقليم كردستان، نوزاد شيخ كامل، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يُقام في أربيل للمرة الثالثة، وتُخصص معظم أماكن المعرض للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى منتجات التنظيف واللوازم المدرسية والحرف اليدوية الأخرى".

وأضاف أن "المعرض يستمر سبعة أيام، ويُسمح سنويًا للشركات المرخصة للعمل في كوردستان من قبل وزارة التجارة في حكومة الإقليم، بعرض وبيع منتجاتها".

وأكد أن "التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان وسياسة التسويق في الإقليم، بالإضافة إلى تحديد الجمارك، هي المحاور الرئيسية لضمان الأمن الغذائي في كوردستان، وكيفية تعامل الشركات مع المنتجات وبيعها"، مبينا أن "المعرض يجري بمشاركة أكثر من 300 شركة من العراق وإقليم كوردستان وإيران وتركيا وعدد من دول المنطقة".