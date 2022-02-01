أكثر من 3 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا في هذه المحافظة

شفق نيوز/ أعلنت صحة محافظة السليمانية يوم الثلاثاء، وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن نتيجة للإصابة بفيروس كورونا من بداية ظهور الجائحة ولغاية اليوم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن خلال الأيام الخمسة الماضية تم تسجيل 18 حالة وفاة في المحافظة وكلها لم تتلقَ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في إشارة إلى أن اللقاح هو السبيل الأفضل للخلاص من أضرار هذا الفيروس.

واضاف البيان؛ ان عدد المصابين في المحافظة بلغ 137 ألفا و315 مواطنا في وقت بلغت أعداد الوفيات 3 آلاف و104 مواطنين.

هذا وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية خلال تقرير لها أن محافظة السليمانية تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات العراقية في أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.