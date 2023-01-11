أكثر من 200 ضحية ومصاب جراء حوادث الحرائق والغرق في أربيل

شفق نيوز/ أحصت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل، يوم الأربعاء، حوادث الحرائق والغرق التي وقعت العام الماضي في ضمن حدود عاصمة إقليم كوردستان العراق.

وقال المتحدث باسم المديرية المديرية سركوت كارش في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن المديرية سجلت ولغاية نهاية العام الماضي 1360 حادث حريق في العام الماضي من بينها 469 حادثاً داخل مركز المدينة، مردفا بالقول إن المديرية سجلت ايضا 308 حوادث احتراق سيارات، و115 حادث تسرب غاز، و644 حادثا بسبب التماس الكهربائي.

وأضاف أنه بسبب الحوادث لقي 38 مواطناً حتفه بينما غرق 21 آخرون فيما اصيب 169 بجروح مع انقاذا 115 شخصاً.